Британские монархи побывали на параде рыцарского ордена

Вчера британские монархи собрались в Виндзорском замке на традиционное шествие рыцарей Ордена Подвязки. Этот орден считается одним из самых древних в мире и подчиняется лично королеве Елизавете II. Спасибо блогеру LaVieEnRose за фото с места событий. Пока принцы Чарльз и Уильям принимали участие в торжественном шествии, их супруги любовались парадом и обсуждали последние новости. Герцогиня Кэмбриджская Кэтрин и герцогиня Корнуольская Камилла, словно сговорившись, выбрали для церемонии бежевые наряды. Кэтрин была неотразима в платье-пальто от Alexander McQueen - со строгим верхом и женственной юбкой с пышными фалдами. Без традиционной шляпки тоже не обошлось - герцогиня выбрала головной убор от Jane Corbett с бантом из плотной ленты. Камилла предпочла более кокетливый образ - супруга принца Чарльза облачилась в тонкое шифоновое платье от Anna Valentine, на которое накинула летнее пальто бледно-розового оттенка. Шляпка герцогини от Philip Treacy прикрывала лицо Камиллы от июньского солнышка. Почти сразу к дамам присоединилась графиня Уэссекская Софи - чтобы вы думали, тоже в бежевом платье из "сжатой" ткани от Bruce Oldfield. Похожие наряды не только не вызвали "панику" у наших героинь - напротив, герцогини и графиня много времени проводили вместе и с нетерпением ждали своих рыцарей. А полюбоваться было на что - принц Чарльз и принц Гарри прошли мимо "дамского уголка" в синих бархатных плащах и шляпах с пушистыми перьями - совсем как принцы из сказки. Уже после шествия герцогиня Кэтрин не выдержала и с любовью поправила ленты на груди своего супруга. ФОТО