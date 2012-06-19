Любовные утехи политика в лесу сняли на видео

Австрийский политик может получить до 20 тысяч евро компенсации за то, что камера наблюдения запечатлела, как он занимается сексом в лесу. Как сообщает Der Spiegel, для этого суд должен постановить, что видеозапись стала вторжением в личную жизнь политика. Инцидент произошел в лесах австрийской провинции Каринтия. Неприметные камеры, при помощи которых охотники и защитники животных наблюдают за жизнью дикой природы, в середине июня засняли политика, занимающегося сексом. Имя политика не называется, а кадры с видеокамер не публикуются. Будет ли он подавать в суд и добиваться компенсации, не уточняется. Как отметил юрист общества охотников Каринтии Фрейдис Бургсталлер-Граденеггер (Freydis Burgstaller-Gradenegger), инцидент произошел в отдаленной части леса, в которой людям запрещается гулять и, соответственно, совокупляться. В то же время Ганс Цегер (Hans Zeger), председатель организации Arge Daten, которая занимается защитой информации, выступил в поддержку политика. Как сообщает The Daily Telegraph, он заявил, что для установки видеонаблюдения охотники должны были получить специальное разрешение, а сами камеры должны иметь опознавательные знаки, чтобы посетители леса при желании могли избежать их. В ответ на это общество охотников Каринтии, установившее камеры, отвергло обвинение в использовании "шпионского" оборудования.