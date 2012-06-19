Корогодский пишет "всякую х..ю" в Facebook

Во время программы «Двойная сплошная» известный киевский бизнесмен и фрик Гарри Корогодский рассказал, что предпочитает секс политике, считает своего партнера трусом и поддерживает многоженство. Корогодский считает, что в Украине нет мощного еврейского лобби как и не еврейского тоже, но в тоже время, войны между евреями в Киеве ведутся, хотя если верить бизнесмену, он лично сам в них не участвует. «У меня врагов нет», — отметил Гарри. Проводя аналогию с известной кинотроицей, Корогодский признался что ему ближе образ Балбеса, а вот одному из его бизнес-партнеров Михаилу Шлильману подходит образ Труса, «Реально он ничего не боится, но осторожней других» — пояснил Корогодский. Бизнесмен считает администрацию Попова коррумпированной, но все же менее, чем была администрация Леонида Черновецкого. «Не ждите в этой части интервью скандала, евреи всегда должны по Торе поддерживать действующую власть. Что я и делаю», — подметил Корогодский По наблюдениям бизнесмена, в социальных сетях необходимо писать «всякую х… что бы на тебя обратили внимание», «Я пишу и серьезные вещи, на которые в фейсбуке мало кто обращает внимание», — с сожалением отметил Корогодский.