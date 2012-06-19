Анджелину Джоли охраняют ротвейлеры

Актриса Анджелина Джоли уже приступила к работе над новым фильмом «Малефисент», в котором звёздная брюнета сыграет главную героиню, одну из самых известных злодеек Диснея. Место, где будут проходит съемки с участием Анджелины Джоли, охраняют ротвейлеры: они патрулируют территорию. Папарацци все же удалось сделать пару снимков съемочной площадки – но издалека. На этих кадрах видно, что для картины сооружается средневековый лесной лагерь. Сама Анджелина Джоли пока не прибыла непосредственно на место съемок в графство Букингемшир, детали ее приезда держатся в секрете.