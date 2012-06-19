Владислав Доронин подарит Наоми Кэмпбелл очередную виллу

Поговаривают, что российский миллиардер Владислав Доронин подарит своей возлюбленной "черной пантере" Наоми Кемпбелл виллу на Ибице. Недавно Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин отдыхали на этом солнечном острове и остались отдыхом очень довольны. Сложно сказать, будет ли пара возвращаться на Ибицу чаще, ведь этот остров давно облюбовала молодежь и любители рейв-фестивалей (фестивали электронной музыки). Однако соседство с Сильвестром Сталлоне, Пенелопой Крус и Леонардо Ди Каприо, возможно, еще не раз привлечет Доронина и Кэмпбелл на испанское побережье. Тем более, ходят слухи, что миллиардер уже присмотрел для Наоми виллу на Ибице. Напомним, что пара уже приобрела недвижимость в Турции, Майами и в Москве. Как выяснилось в этом году, бывшая жена Владислава Доронина на протяжении многих лет не хотела давать ему развода. Так, пара разошлась еще в 1998 году, то есть за десять лет до встречи Доронина с Наоми Кэмбелл. Несмотря на это, экс-супруга миллионера отказывалась подписывать документы и в крахе семьи винила исключительно Наоми. "Наоми счастлива, что все это наконец закончилось. Вся эта история была для нее сильным стрессом. Еще бы, ведь она не разбивала ничью семью. Еще до встречи с ней, у Доронина был роман с моделью, длиной в 7 лет", – говорят близкие друзья топ-модели и русского миллионера.