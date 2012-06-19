Тигипко в Твиттере похвастался, как болеет за сборную

Вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко вывесил украинский флаг на окне своего кабинета в Кабинете министров в поддержку сборной Украины по футболу, пишет Сегодня. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter. "Сегодня буду болеть за нашу сборную. Вывесил у себя на окне в Кабмине украинский флаг", - написал вице-премьер. Он призывает украинцев поддержать национальную сборную. Напомним, ранее вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис Колесников призвал украинцев поддерживать национальную сборную, в частности вывешивать в окнах украинские флаги. Ведущие букмекерские конторы принимают ставки на победу сборной Украины над Англией в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу в пропорции 1:3,6-1:4,4. Матч пройдет в Донецке и начнется в 21:45.