Келли Брук рассказала о любви к лишнему весу

В модельных трудах и заботах Келли Брук провела под вспышками фотокамер более 13 лет своей жизни. Однако философию 32-летней красавицы выхолощенной модельными заповедями не назовешь. Приоритеты Келли очень не похожи на ценности многих ее коллег. Пока те сражаются с каждым лишним граммом на своем теле, Брук наслаждается жизнью и наращивает объемы. В противоположность негласно принятым и тщательно закрепленным в глянцевых масс-медиа стандартам, Келли не только ратует за то, что ее тело - не просто ее физическая составляющая, но и часть ее личности, но и обожает свои "несовершенства": кудрявые волосы и лишний, с точки зрения кодекса модельного бизнеса, вес. В интервью Look Magazine Келли призналась: Я люблю свое тело! Я счастлива в нем! И желаю того же большинству девушек. "Не по стандартам счастливая" Келли Брук буквально без ума от своего тела: С так называемым "лишним" весом приходят округлости в те места женского тела, где они и предусмотрены природой. Когда я поправляюсь, не могу оторвать глаз от своей пышной груди и бедер. Именно в такие моменты я по-настоящему счастлива. Келли Брук, представшая во всей красе на страницах нового Look Magazine в фотосъемке коллекции купальников, рассказала, что ей, как любой женщине, не чуждо сравнение себя и своего тела с экстерьером других красавиц. На примеры Келли не поскупилась: призналась, что восхищается красотой и стилем Ланы Дель Рей, а вот фигуру Алексы Чанг на себя примерить не хотела бы, потому что одеваться так, как Алекса никогда бы не смогла.