Сын депутата Ланового встречается с известной певицей

Последнее время представители СМИ часто приписывали певице Еве Бушминой романы с молодыми, бедными парнями, которые ухаживают за солисткой ВИА Гры. Но как оказалось, они все-таки " не ее поля ягоды". В то время, как в Сети ходили слухи о возлюбленных Евы Бушминой, сама солистка секси-трио во всех интервью заявляет, что ее сердце свободно, она ни с кем не встречается. Но папарацци программы Пираньи (Новый канал) разыскали на Печерске любовное гнездышко Евы и ее бойфренда. Им оказался бизнесмен Дмитрий Лановой (35 лет), сын экс-министра экономики, а ныне депутата ВР – Владимира Ланового. Парочка ночует вместе, но покидает дом порознь. Более того, у певицы появилось два новых автомобиля! До этого она ездила на вишневом джипе BMW X6, однако теперь пересела на такую же машину, только белого цвета стоимостью $115 000. Кроме того, под домом Евы стоит новенький Ягуар последней модели, с такими же номерными знаками, как на старом внедорожнике. Такая машина стоит $150 000. Очевидно, что это тоже ее авто. Поговаривают, что дорогие авто Еве подарил именно Митя.