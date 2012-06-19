Эштон Катчер снялся в откровенно фотосессии с Алессандрой Амбросио

Пока мы гадаем, связывают ли романтические отношения в реальной жизни Эштона Катчера и Милу Кунис, актер обнимается уже с другой красавицей - Алессандрой Амбросио, правда, "по работе" - на съемочной площадке новой коллекции одежды. Фото первой обнаружила блогер BelleMonic. Катчер и Амбросио (кстати, одна из самых успешных моделей по версии Forbes) вновь встретились вместе для съемки рекламной кампании бразильского бренда одежды Colcci. Их "жаркие" совместные снимки для этой марки уже не раз волновали поклонников - не стала и исключением и эта съемка. Алессандра, только в мае ставшая мамой во второй раз, уже вернулась к работе и продемонстрировала подтянутую фигуру и аппетитные формы (и как ей только это удается!). И даже Эштон это оценил: взгляд актера словно магическим образом был прикован к глубокому декольте топ-модели как и в рабочие моменты, так и в перерывах. "Остывать" разгоряченного актера отправили на лодку, где он уже в одиночестве продолжил фотосессию. ФОТО "Отстрелявшись" на съемках рекламной кампании, Катчер отправился уже на другую съемочную площадку фильма-байопика о Стиве Джобсе под рабочим названием Jobs. Катчер сыграет в картине главную роль - легендарного основателя компании Apple, скончавшегося прошлой осенью. Папарации "застукали" Эштона в момент "просветления": по сценарию герой Катчера, сидя в позе йога, медитирует вместе со своими соратниками. Стив Джобс в юности отправился в Индию и вернулся в Калифорнию уже будучи буддистом, с обритой головой и в традиционной индийской одежде. Лысого Катчера нам еще, видимо, предстоит увидеть, а пока остается оценить фото актера в образе "хиппи".