Ксения Собчак вышла на сцену премии Серебряная Калоша в костюме лошади

В Москве состоялась 15-я церемония вручения премии за самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе Серебряная Калоша 2011. Ведущей шоу стала Ксения Собчак, которая в самом начале шокировала зал своим оригинальным костюмом. В начале церемонии вручения премии Серебряная Калоша 2011, скандальная светская львица Ксения Собчак продефилировала между рядами зрительского зала, раздала зрителям цветы и вышла на сцену в костюме… лошади. Серебряная калоша – развлекательное шоу и именно так к нему и отнеслись зрители, которые оценили оригинальный ход Ксении. На протяжении всей церемонии, Собчак не скупилась на шутки, львиная доля которых были об ее приключениях с московской полицией. Опозиционерке было о чем пошутить. Так, эпатажная российская телеведущая оказалась в центре скандала, в результате которого ей грозит уголовное преследование по факту неуплаты налогов. Поводом для проведения налоговой проверки стал недавний обыск в квартире звезды, где из сейфа было изъято около 2 миллионов долларов.