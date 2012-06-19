Даутцен Крез учит сына плавать

Недавние заявления Даутцен Крез о том, что она не придерживается диет и любит фаст-фуд, вызывают явные сомнения. На днях модель вместе с супругом (фото нашей героини с мужем вы могли видеть в блогах) и сыном Филлоном отдохнула на одном из пляжей Майами и продемонстрировала стройную, девичью фигуру. Сплетницы, Даутцен лукавит? Пока мы гадаем, Крез все свободное время посвящает сыну. Так и на пляже, вместо того, чтобы принимать солнечные ванны и релаксировать в шезлонге, модель не отходила от своего ненаглядного карапуза ни на шаг. ФОТО Сначала мама с сыном самозабвенно строили замки из песка, а потом отправились купаться. Мальчишка не был в восторге от прохладной воды, куксился и возмущался - но, попав в мамины объятия, засиял и забыл о холодной воде. Ничего, Филлон - вот подрастешь и сможешь покорять волны, как настоящий мужчина - например, в компании Криса Хемсворта и доски для серфинга.