Майк Тайсон дебютирует на Бродвее

Вчера в Нью-Йорке Майк Тайсон и режиссер Спайк Ли дали пресс-конференцию, посвященную моноспектаклю «Mike Tyson: Undisputed Truth», с которым бывший боксер-тяжеловес выступит на Бродвее в конце июля этого года. Майк Тайсон решил напомнить о себе необычным способом, выступив в качестве единственного актера в моноспектакле о собственной жизни. ФОТО «В этом шоу я расскажу, как попал на ринг, и как я был сначала к этому не готов. Вы услышите истинную правду о том, откуда я, почему я терял столько денег, почему у меня столько детей и как я попал в тюрьму. Думаю, эта история позволит вам взглянуть на меня по-другому», - комментирует сюжет представления сам спортсмен. Примечательно, что в написании сценария шоу участвовала жена боксера Лакия Спайсер.