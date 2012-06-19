Наталья Водянова потеряла близкого человека

У знаменитой модели Натальи Водяновой умер любимый дедушка. Дедушка, Виктор Филиппович, с детства был Наталье вместо отца. Именно он повел ее под венец с британским лордом Портманом. В честь дедушки Водянова назвала сына Виктором. Последние годы, Виктор Филиппович сильно болел, да и возраст давал о себе знать. Но с недавних пор его состояние резко ухудшилось. Обследование показало, что у мужчины опухоль головного мозга. Наталья экстренно перевезла дедушку в Париж, где ему вчера должны были сделать операцию. Собственно во время нее, Виктор Филиппович и скончался. Ему было 87 лет. Наталья никогда не забывала своих родных и когда крепко стала на ноги всячески им помогала. Бабушке и дедушке неоднократно предлагала переехать к ней на постоянное место жительства в Лондон, однако старики отказались, мотивируя это тем, что привыкли к родному Нижнему Новгороду. Отчасти поэтому модель приняла решение похоронить дедушку на родине, в России.