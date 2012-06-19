Бенедикт Камбербач вышел на подиум в халате

Бенедикт Камбербач попробовал свои силы в модельном бизнесе, причем дважды. Сначала актер вышел на подиум для демонстрации коллекции весна-лето 2013 марки Spencer Hart, а затем поработал манекеном в витрине магазина бренда. Дефиле Бенедикт освоил в рамках недели мужской моды в Лондоне. Его выступление прошло в отеле Old Selfridges. Беня вышел в компании с моделью Клэр Селби в халате, полуголым, босиком, с сигарой и бокалом виски в руке. Смотрелся невероятно импозантно, но утверждает, что на самом деле боялся до чертиков. “Я ужасно нервничал, но после пары стаканчиков виски все пошло лучше, – признается он. – Мне понравилось носить халат. Я даже увидел, как бойфренд Клэр отвел глаза в тот момент, когда она развязывала мне пояс”. Через пару дней после дефиле Камбербача актер вместе с основателем бренда Spencer Hart Ником Хартом простоял в витрине магазина в качестве манекена. Мужики сделали это забавы ради перед приемом журнала GQ. Что ж, каждый развлекается как может!