Девушки хотят поцеловать Анджелину Джоли и Кейт Миддлтон

Анджелина Джоли (Angelina Jolie), Кейт Миддлтон (Kate Middleton) и Шерил Коул возглавили список знаменитостей женского пола, которых охотно поцеловали бы... девушки. Согласно опросу, проведённому среди двух с лишним тысяч женщин, Шерил Коул, Анджелина Джоли и Кейт Миддлтон являются наиболее частыми объектами вожделения. При этом более половины опрошенных признались, что целовались с девушками, правда, 37% во время поцелуев были пьяны. А вот так выглядит список знаменитостей, которых хотят поцеловать девушки: Шерил Коул Анджелина Джоли Кейт Миддлтон Рианна (Rianna) Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) Джесси Джей