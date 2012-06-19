Карин Ройтфельд преследуют бывшие работодатели

Карин Ройтфельд отдала немало сил издательскому дому CondeNast, но знала ли она, что с ее уходом из французского Vogue, бывшее руководство начнет строить козни против нее? По крайней мере, это утверждает газета NY Post. Якобы, страсти разгорелись, когда стало известно, что Карин готовит к запуску собственный проект – модный альманах CR Fashion Book, который будет выходить два раза в год. Презентация состоится уже на днях, но модных критиков и знаменитых фотографов Vogue, с которыми раньше водила дружбу Ройтфельд, на ней, увы, не будет – шефы CondeNast, как пишет издание New York Post, запретили им сотрудничество с экс-редактором. Марио Тестино, Крейгу МакДину, Дэвиду Симсу и другим культовым модным фотографам напомнили, что они связаны эксклюзивным контрактом с издательским домом, а потому – дружба дружбой, а служба врозь. С контрактом, конечно, не поспоришь, но, как сообщают приближенные источники, CondeNast пошел еще дальше и обратился с призывом бойкотировать новый проект Ройтфельд вообще ко всем своим друзьям. Авторитет Vogue говорит сам за себя, так что неудивительно, что стилисты, байеры, журналисты и фотографы восприняли призыв как прямую директиву и теперь находятся меж двух огней - как не испортить отношения с самым влиятельным модным журналом и при этом не поссориться с Ройтфельд: Все вокруг только и говорят, что о CondеNast, который настраивает людей против Карин. Да, ее все любят, но кто захочет портить отношения с таким гигантом? А ведь, казалось бы, такого поворота событий ничто не предвещало: год назад, когда Ройтфельд после десяти лет на посту главного редактора французского Vogue, покинула издательский дом, руководство рассыпалось в похвалах на ее счет. В частности, президент CondеNast Джонатан Ньюхаус, которого и обвиняют теперь во "вредительстве". Сама Ройтфельд тоже не жалела теплых слов в адрес бывших работодателей: Vogue – прекрасный журнал, потрясающая организация. Я очень многому научилась, работая там. И я не собираюсь соревноваться с ним, это невозможно. Нужно создавать только что-то принципиально новое, потому что конкуренция с ним обречена на провал. Также Карин не раз подчеркивала, что играть "грязно" не намерена и не будет привлекать к сотрудничеству работников CondеNast, даже своего любимого Марио Тестино.