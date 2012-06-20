Это официально: Джонни Депп и Ванесса Паради расстались после 14 лет совместной жизни. Официальный представитель Джонни Деппа сегодня сделал заявление для прессы, подчеркнув: Пожалуйста, уважайте их частную жизнь, и, что важнее всего, частную жизнь их детей. Джонни Депп и Ванесса Паради считались одной из самых крепких и влиятельных пар Голливуда. Однако год назад в их союзе появились разногласия, и пошли слухи о том, что они не живут вместе. Деппу приписывали романы с коллегами по съёмкам, а Ванессе приступы ревности. Вот уже год они не появлялись вместе на светских мероприятиях. И вот сегодня пара объявила о расставании (мы не можем сказать "о разводе", поскольку они так и не поженились).