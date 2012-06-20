Принц Уильям встал на защиту носорогов

В британской королевской семье издавна принято заниматься благотворительностью. Герцогиня Кэмбриджская Кэтрин много времени проводит с детьми - она помогает сиротам, малышам с ограниченными способностями и патронирует несколько детских организаций. Ее супруг принц Уильям не отстает. Недавно монарх посетил заповедник, в который, благодаря его помощи, были переведены три редких особи носорога. Питомцы прибыли из далекой Танзании, их перелет сопровождался множеством трудностей, который новые "британские подданные" успешно преодолели. Принц Уильям не удержался и лично покормил африканских зверей, а затем сфотографировался с животными на память. ФОТО