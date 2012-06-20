Джулиан Ассанж хочет жить в Эквадоре

Основатель скандального ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж попросил политического убежища в Эквадоре, пишет ТСН-Особливе. С соответствующей просьбой он обратился в посольство этой страны в Лондоне. "Эквадор изучает и анализирует это обращение", - сообщил министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патино журналистам в Кито. Сам Ассанж сейчас находится на территории дипломатического ведомства, передает BBC Russian. Он останется под защитой правительства Эквадора до тех пор, пока департамент не даст заключение относительно его обращения. В заявлении посольства Эквадора говорится, что обращение "не никоим образом рассматриваться как попытка вмешательства в юридические процессы как на территории Британии, так и на территории Швеции". Сам Ассанж обнародовал заявление, в котором выражается "благодарность послу и правительству Эквадора за рассмотрение моего обращения". Напомним, 14 июня Верховный суд Британии окончательно принял решение экстрадировать Ассанжа в Швецию, где его подозревают в совершении преступлений сексуального характера, в частности изнасилования. Ассанж отрицает все обвинения шведской стороны и настаивает, что они имеют политическую подоплеку. Он боится, что экстрадиция в Швецию может привести к тому, что он будет отправлен в США, где ему может грозить смертная казнь за деятельность сайта WikiLeaks. Пока, поскольку австралиец находится на территории посольства Эквадора, британская полиция не может ничего сделать, потому что это "дипломатическая территория", заявил представитель британского МИД. Сайт WikiLeaks под руководством Ассанжа получил скандальную известность после публикации секретных документов, депеш и писем Пентагона, Госдепа и других государственных учреждений США.