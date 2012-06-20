На Прикарпатье мэр проводит занятия по фитнесу для женщин

Мэр Калуша Игорь Насалик организовал и проводит бесплатные занятия фитнеса для женщин города «Мы ввели занятия по фитнесу для женщин от 25 до 55 лет два-три раза в неделю. Все это для них бесплатно. Некоторые тренировки веду я», - сообщил Насалик. По словам чиновника, в группе занятий по фитнесу собралось уже около 80 женщин. Среди них - служащие, и учителя, и домохозяйки. Все они, утверждает мэр, очень довольны и теперь понемногу переходят к диете, которую советует им мер. «Здесь ничего сложного. Нужно только правильно питаться. Не голодание, а в определенное время принимать углеводороды, в другой – белки», - отмечает Насалик.