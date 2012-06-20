У Анджелины Джоли страшно пожелтели глаза

На днях в сети появилось фото, на котором Аджелина Джоли как никогда не похожа на саму себя. Глаза голливудской красавицы светятся желтым светом, а на голове выросли рога. Так актриса будет выглядеть в новом фильме студии Disney «Малефисент». В основу киноленты ляжет всем известная сказка о Спящей красавице, где Джоли отведена роль злой колдуньи, а принцессу Аврору сыграет молодая актриса Эль Фаннинг. Съемки «Малефисент» стартовали в июне этого года. Премьера фильма назначена на 14 марта 2014-го года. Судя по образу Анджелины Джоли, создатели фильма решили не отступать от анимационного фильма студии Disney "Maleficent", в котором у колдуньи также желтые глаза и черные гора из волос.