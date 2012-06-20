Королева сама моет посуду

Британцы просто боготворят Елизавету II, отпраздновавшую бриллиантовый юбилей своего правления на престоле. Ее не зря считают самой демократичной королевой в истории и истинным воплощением домашнего уюта. Елизавета запросто появляется среди своих подданных в платочке, твидовой юбке и резиновых сапогах, собственноручно кормит и выгуливает собак. Она не слишком любит парадные приемы, предпочитая коротать вечера перед телевизором с подносом немудреной снеди на коленках. А тут еще выяснилось, что королева иногда сама… моет посуду! Например, во время недавнего барбекю в загородном поместье Балморал принц Филип собственноручно жарил для многочисленных родственников мясо, а его венценосная супруга после трапезы перемыла все тарелки в холодной речной воде. ФОТО