Мел Гибсон зажег на дне рождения Марии Меноунос

В прошлую субботу в Калифорнии американская телеведущая, а в прошлом Miss Massachusetts Teen USA и ведущая Евровидения 2006, Мария Меноунос устроила шумную вечеринку в гавайском стиле в честь своего 34-го дня рождения. Среди гостей был замечен актер и режиссер Мел Гибсон. Несмотря на то, он не знал именинницу лично и зашел на вечеринку по приглашению общих друзей (даже его наряд свидетельствует об его "случайном появлении" - джинсы, белая рубашка с коротким рукавом и сандалии) - Мел решил закрепить знакомство, пустившись в пляс с именинницей. Мы не знали, что у 56-летней звезды "Безумного Макса" и "Смертельного оружия" есть еще такие па в запасе! А Мария в разгаре веселья даже умудрилась на него запрыгнуть. На дне рождении телеведущей, одетой в ярко-желтое бикини и короткие шорты в цветочек, также веселелись бизнесмен Дональд Трамп, хоккеист Уэйн Гретцки и актер Джесси Меткалф (юный садовник из "Отчаянных Домохозяеек"). Зажигательная вечеринка с экзотическими животными и гавайскими гирляндами удалась на славу. Танцы закончились только ближе к утру, как отчиталась Мария в своем твиттере: 4:30 утра - время спать. Вечеринка была сумасшедшей! Я пела и танцевала до упаду! ВИДЕО: video platformvideo managementvideo solutionsvideo player