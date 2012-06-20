Шпильку французской королевы нашли в общественном туалете

Во Франции в общественном туалете на территории дворца Фонтенбло была найдена заколка для волос, которая, по мнению специалистов, принадлежала королеве Екатерине Медичи, жене Генриха II. Как сообщается, аксессуар был обнаружен во время работ по подготовке общественного туалета к реставрации. Когда реставраторы внимательно осмотрели шпильку, они увидели на ней латинскую букву "С", начальную букву имени Медичи (Екатерина Медичи). Версию экспертов о вероятной хозяйке украшения для волос подтвердили и цвета, использованные в его обработке - белый и зеленый, которые королева Франции очень любила. Как шпилька оказалась в туалете, неизвестно. Вероятно, украшение было украдена из замка, а затем вор потерял его в туалете или просто забыл. О том, какая судьба ждет шпильку в будущем, пока ничего не сообщается. Екатерина Медичи родилась 13 апреля 1519 во Флоренции. В 14 лет она стала невестой тогда еще будущего короля Франции, Генриха де Валуа. В году 1533 году они поженились. В марте 1547 Генрих взошел на престол, и Екатерина стала королевой Франции.