Молли Симс стала мамой

Молли Симс и ее супруг Скотт Стабер во вторник стали счастливыми родителями. У звездной пары родился долгожданный сын. Для 38-летней модели и актрисы эта беременность стала первой. Молли сильно переживала в ожидании малыша и делилась своими мыслями с поклонниками на сайте: Первая беременность - это, безусловно, "взрыв мозга", но, по большому счету, мы просто растеряны и взволнованы. Чтобы избавить себя от лишних переживаний, пара направила лишнюю энергию на обустройство детской комнаты для малыша. В результате "детская" стала любимым местом для родителей в доме - по крайней мере, для Молли: Она получилась богемной, в современном стиле. Вышло очень круто. Я так счастлива. Это моя любимая комната! Мы тоже счастливы за новоиспеченных родителей. Поздравляем звездную пару с радостным событием и желаем крепкого здоровья малышу. ФОТО