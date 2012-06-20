Сын Вуди Аллена поздравил его с Днем сводного брата

Сын Вуди Аллена доказал, что яблоко от яблони недалеко падает. Да, Ронан Фэрроу совершенно не похож на отца внешне, но саркастическое чувство юмора от знаменитого отца ему, определенно, передалось. Напомним, что матерью юноши является актриса Миа Фэрроу, и кажется, что Ронан до сих пор не может простить Аллену уход из семьи и женитьбу на Сун И Превин – приемной дочери Миа и ее экс-супруга Андре Превина. В минувшие выходные в мире отмечался День отца. Фэрроу необычно подошел к поздравлению. “Счастливого Дня отца – или, как говорят у нас в семье, счастливого Дня сводного брата”, – написал Ронан в “Твиттере”. Миа присоединилась к шутке и добавила к словам сына слово “Бум”.