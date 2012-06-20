Йоко Оно смонтирует фильм из 7 млрд улыбок

С помощью приложения для Instagram #smilesfilm вдова Джона Леннона Йоко Оно хочет собрать фотографии улыбок 7 млрд жителей Земли и смонтировать из них фильм. Поучаствовать в проекте можно, скачав приложение #smilesfilm из магазина iTunes. После закачки в Instagram появится кнопка Smile, нажав на которую пользователь может загрузить в Instagram фотографию улыбающегося лица с хэштегом #smilesfilm. Затем приложение с помощью геолокационных тэгов привяжет фотографию к определенному месту и отметит ее на карте мира. Кроме того, #smilesfilm в режиме реального времени монтирует все сделанные снимки улыбок в фильм, который можно посмотреть, нажав на кнопку «Watch». ВИДЕО: «Улыбки преобразуют настроения и меняют мнения, и при помощи силы массового участия могут изменить мир к лучшему, - говорит Йоко Оно (Yoko Ono). – Этот проект является тем, что я давно хотела сделать, и теперь, благодаря новейшим технологиям, мы наконец это делаем. Думайте с МИРОМ, действуйте с МИРОМ, распространяйте МИР и воображайте МИР. Я люблю вас!»