Бывший муж Уитни Хьюстон Бобби Браун женился во второй раз

Бобби Браун, бывший муж Уитни Хьюстон снова женился, сообщает блогер LaVieEnRose. Избранницей 43-летнего рэпера стала его давняя пассия Алисия Этеридж, которая, по словам Брауна, помогла ему оправиться от развода с Хьюстон в 2007 году. Благодарность музыканта была так велика, что уже в 2010 году, со сцены, он сделал предложение Алисии, и та ответила согласием. В серьезности отношений влюбленных сомневаться не приходилось, ведь у пары уже подрастал сын Кассиус. Он, к слову, присутствовал на свадебной церемонии, которая прошла в понедельник, как и остальные дети музыканта: 23-летний Лэндон, 22-летняя Ла Принсиа и 19-летний Бобби. Не явилась на праздник только Бобби Кристина, дочка Брауна от брака с Уитни Хьюстон. У нее с отцом, как известно, натянутые отношения, которые после смерти Уитни лишь обострились. ФОТО