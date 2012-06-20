Карли Клосс появилась в рекламной кампании Jean Paul Gaultier

Продолжаем обзор рекламных кампаний дизайнерских коллекций сезона осень-зима 2012-13, которые давно не уступают в своем художественном воплощении произведениям высокого искусства. Новым объектом восхищения стали первые опубликованные снимки рекламной кампании коллекции Jean Paul Gaultier осень-зима 2012-13 с моделью Карли Клосс в главной роли. Жан-Полю Готье не занимать находчивости в экспериментах с эскизами и выкройками. Легендарный провокатор мира моды, наделенный талантом гениального конструктора, из года в год создает не коллекции, а настоящие модные скандалы. Новая линия Jean Paul Gaultier осень-зима 2012-13, продемонстрированная на Неделе моды в Париже, не стала исключением. Коллекцию составили вариации на тему мужского костюма, трикотажные платья с принтами, имитирующими граффити-искусство, кожаные куртки, а также юбки-макси и полосатые футболки с корсетами и юбкой-карандаш. Свои конструкторские экзерсисы дизайнер представил в виде юбок, по форме напоминающих плащи, и плащей, плавно перетекающих в юбки. А настроение подиумного шоу Готье плавно перетекло на снимки фотографа Вилли Вандеперра, работавшего над рекламной кампанией коллекции. Съемки прошли в знаменитом парижском районе Les Frigos, ставшем местом перевоплощения супермодели Карли Клосс в настоящую femme fatale. Карли позировала позировала на фоне шедевров граффити в чуственных ансамблях Jean Paul Gaultier. Традиционные темные осенние краски коллекции в этой фотоистории вовсе не назовешь мрачными. Экспрессия образа Карли, соединившего панк-рок, готику, люксовую роскошь и респектабельность, позволила бунтарскому духу Готье, основанному на неизменной любви к пышному богатству и блеску, выразить себя необычайно сочно и ярко.