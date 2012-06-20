У Ярослава Ракицкого – золотая ванна

Ярослав Ракицкий, защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера", признался, что его ванна покрыта золотом. Год назад Ярослав и Ольга Ракицкие переехали в самую заметную высотку в Донецке. Минимум полгода потратили на ремонт и приведение квартиры в порядок. В народе считают, что "ремонт – хуже пожара", однако супруги Ракицкие легко справились с этим испытанием: - У нас не было споров по поводу отделки квартиры, - рассказала Ольга Ракицкая в программе "Женщина Чемпиона". – Я не уговаривала его, а он – меня. Ярослав сказал мне: "Я хочу только три вещи: белую спальню, золотую ванну и аквариум. Все". Так что теперь у нас ванна покрыта сусальным золотом, специально по заявкам мужа. В новой квартире они Ракицкие оборудовали сразу две гардеробных. Сейчас обе – переполнены. - Я смотрю, что все меньше остается места для моих вещей, - смеется Ольга. – Потому что Ярик все больше и больше занимает пространство своими "Гуччами" и "Прадами". Это сейчас семья Ракицких – состоятельные и известные люди. Но в те времена, когда только они познакомились, Ярослав был воспитанником спортивного интерната при клубе "Шахтер". Ольга поверила в начинающего футболиста и предложила переехать к ней. Сейчас Ярослав очень благодарен жене за ту поддержку, которую она ему оказала в сложный момент жизни: - Когда я заканчивал интернат, мы уже жили вместе, - делится воспоминаниями Ракицкий. – У меня не было ничего – ни денег, ни даже приличной работы. Но она поверила в меня: кормила, поила, даже деньги на такси давала. Слава пришла к Ярославу в 22 года. Спортсмен на собственном опыте проверил: все возможно, главное – только захотеть! - Футбол – это спорт бедных, которые желают стать богатыми, - отметил футболист. – Среди ребят, которые играют в нашей команде – нет ни одного, родившегося в семье миллионера. Все парни вышли из самых низов, и они, как никто другой, знают, что такое настоящая бедность.