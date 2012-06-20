Алекса Чанг стала лицом французского бренда Maje

Самая известная британская it-girl Алекса Чанг стала рекламным лицом бренда Maje. На данный момент в портфолио модели участие в рекламных кампаниях брендов Superga, Pepe Jeans и Vero Moda. Известная ведущая и модница уже стала героиней новой осенней рекламной кампании бренда. Съемки проходили в самом романтичном городе мира – Париже. Фотограф Глен Лачфорд (Glen Luchford) предложила Алексе совершить небольшое путешествие во времени. В итоге получилась увлекательная черно-белая ретроспектива, в которой Алекса Чанг, героиня фильмов 60-х годов, прогуливается в районе станции Porte des Lilas. «Элегантность отражает личность, которая является одновременно гламуром и рок-н-роллом», - комментирует концепцию съемки представитель бренда.