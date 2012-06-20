Хью Лори пригласил журналистку покататься по ночному Киеву

Хью Лори приходит на интервью к журналистке ТСН-Особливе в той же рубашке, в которой прилетел накануне. Он появляется почти без опоздания, хотя накануне лег поздно - смотрел матч Украина-Англия в одном из закрытых киевских ресторанов. "Я пил виски со льдом черт знает где, в каком-то баре, даже названия его не знаю. Я думаю, что вы заслужили тот гол, который вам не засчитали. На самом деле, мне жаль, потому что вас унизили на вашем же родном поле", - заявил актер. А еще - Лори интересуется мотоциклами. В Киеве ему приготовили аж несколько на выбор, но воспользоваться ими он пока не успел. "Я боюсь потеряться, потому что не читаю на кириллице. Впрочем, ты можешь быть моим гидом. Например, после концерта? Поехали кататься, будет круто", - приглашает Хью. Женатый актер не скрывает и свой интерес к женщинам: "О, а что это у тебя за туфли такие красивые? На них что, моя аббревиатура? "HL" и сердечко. Они к твоему платью очень идут и вообще мне нравятся женщины в красном" , - заявил мужчина журналистке ТСН-Особливе. Впрочем, музыку Хью Лори любит больше всего, что умеет - кино, театра, написания книг и даже антропологии, научную степень по которой он получил. Доктор Хаус заканчивает актерскую карьеру. И все ради того, чтобы петь и играть на губной гармошке, пианино, гитаре и саксофоне. ВИДЕО: