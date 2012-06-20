Наталья Водянова и Брайан Адамс устроили "взрослые игры"

Наталья Водянова появилась на обложке июльского номера Harper’s Bazaar Russia вместе с канадским музыкантом Брайном Адамсом. Они не случайно изображают на обложке сердце (если вы этого еще не заметили, то обратите на это внимание!): фонд модели "Обнаженные сердца" при сотрудничестве с журналом устраивает 30 июня благотворительный аукцион Bazaar Heart DINNER, и помогать Наталье в этом по части музыки будет именно Адамс, у которого также есть свой благотворительный фонд, The Bryan Adams Foundation. Несмотря на повод встречи двух звезд, сама фотосессия получилась легкой, летней и даже озорной. Фотографом выступил сам Брайан Адамс, который снимал Наталью не только в студии, но и в стенах пустой школы. Стилисты решили сделать из модели юную школьницу. Они выбрали для Натальи естественный макияж, светлые и минималистичные наряды – короткие платья, юбки, боди и топы – создав одновременно невинный и сексуальный образ.