Мэри-Кейт и Эшли Олсен выпустили новую коллекцию

Пока в блогах активно обсуждают личную жизнь одной из близняшек, сестры Эшли и Мэри-Кейт Олсен продолжают модную экспансию. Не зря же им было присвоено столько званий: "Лучшие женские дизайнеры" на CFDA Fashion Awards 2012 и "Самые влиятельные деятели моды младше 30 лет" по версии журнала Forbes. На этот раз сестры представили свою третью коллекцию: линия повседневной одежды от близняшек Олсен, созданная в коллаборации с фэшн-сайтом Stylemint, теперь доступна и в Великобритании. Демократичные цены (нет вещички дороже 20 фунтов!), простые фасоны, яркие цвета - все, что нужно настоящей городской моднице. В коллекции представлены "базовые" футболки и топы, приталенные платья, юбки, главной "фишкой" которых является ассиметричная длина. Эта коллекция уже была представлена в США около года назад, а многие звездные модницы, например, Рэйчел Билсон, Хлоя Морец и Дакота Фаннинг, уже успели прикупить яркие новинки. Помимо этого, сестрам Олсен также принадлежит линия высокой моды The Row, которую отметила сама первая леди Мишель Обама, и более демократичная марка Elizabeth&James.