Анджелина Джоли пожертвовала 100 тысяч долларов для сирийских беженцев

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) пожертвовала 100 тысяч долларов для беженцев из Сирии. 20 июня - Всемирный день беженцев, и Анджелина Джоли знает об этом не понаслышке - актриса является специальным посланником ООН по делам беженцев. Она передала деньги для помощи сирийским беженцам, заявив, что конфликты повсюду разгораются так быстро и часто, что международное сообщество не справляется с гуманитарными миссиями: К сожалению, мир создаёт вынужденных переселенцев быстрее, чем решения по их размещению. И эти решения не только гуманитарные, они также являются политическими, - говорится в заявлении Анджелины Джоли.