Элль Макферсон запускает новый сезон шоу о топ-моделях

Поиск новых топ-моделей вовсю идет в Великобритании и Ирландии! На днях прошло мероприятие по случаю запуска нового сезона Britain and Ireland's Next Top Model, которое провела Элль Макферсон. Топ-модель является ведущей и продюсером шоу с 2010 года, и с тех пор беспрестанно открывает все новых и новых звезд мировых подиумов и глянцевых изданий. Макферсон сейчас вовсю строит карьеру телеведущей, но сама топ-модель может все еще похвастаться отличной фигурой. Ведь недаром буквально на днях журнал People отдал звезде подиумов первое место в списке самых "горячих" тел. Вот и сейчас Макферсон на светском мероприятии продемонстрировала подтянутую фигуру и лукавый блеск в глазах! Кто скажет, что ей 49? Элль выбрала обтягивающий черный брючный комплект, а дополнила образ туфлями модного "маркерного" оттенка и браслетами различной формы и размеров. Макферсон весело улыбалась фотографам, и даже слегка пританцовывала.