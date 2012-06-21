В Аскоте продолжаются королевские скачки

Главное событие сезона в Великобритании - королевский конный турнир в Аскоте продолжается! Во вторник состоялось торжественное открытие скачек, а вчера гости Royal Ascot вновь готовы продолжить праздничную феерию и продемонстрировать себя во всей красе. Второй день скачек, конечно, не могла пропустить сама королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп, а также гости - графиня Уэссекская Софи и британская модель, бывшая девушка принца Гарри - Флоренс Браденелл-Брюс. Мы уже вдоволь полюбовались экстравагантными шляпками всех цветов и фасонов на открытии, а впереди нас ждет еще больше причудливых головных аксессуаров и вычурных украшений. Вот уж поистине богата женская фантазия, когда дело касается главного светского мероприятия лета. В этом году, в связи с юбилеем правления Елизаветы II, организаторы ужесточили правила дресс-кода для посетителей королевской трибуны. Шляпы обязаны быть больше, чем обычно, а платье - скрывать плечи, иметь скромный вырез и обязательно закрывать колени. Но изобретательным дамам все нипочем - дайте волю фантазии! ФОТО