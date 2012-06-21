Джонни Депп и Ванесса Паради расстались из-за пресс-агента, - СМИ

С момента официального объявления о расставании Джонни Деппа и Ванессы Паради не прошло и суток, а светские хроникеры уже выдвигают версии того, что произошло между звездой парой. Сейчас есть несколько версий случившегося. Про роман с Евой Грин мы уже слышали. Про увлеченность Анжелиной Джоли даже и говорить не будем. Поговаривают также, будто бы Депп завел шашни с партнершей по “Ромовому дневнику” Амбер Херд – что странно, ибо Амбер открытая лесбиянка. Однако девушка летала в промо-туры фильма вместе с Джонни на его частном самолете, что и вызвало подозрения. А потом сообщалось, что Амбер – не лесбиянка, а бисексуалка, так что все, типа, может быть. Есть и еще одна версия событий – самая, как говорят, вероятная: Джонни сошелся со своим пресс-агентом Робин Баум. Слухи об этом пошли еще год назад, но тогда их все высмеяли. А Робин, между тем, под шумок сменила пиар-агентство, в котором работала долгие годы – как поговаривают, именно из-за своей увлеченности клиентами: руководство не захотело мириться с таким поведением. Робин давно работает на Деппа, она все время рядом, заботливая и готовая на все. Робин уже крутила роман с одним из своих клиентов – Стивеном Дорффом. Среди других ее клиентов – Райан Гослинг, Джаред Лето и Орландо Блум. Парни, то есть, все, как на подбор. И обо всех на заботится, рассказывая им, какие они замечательные и великие – им и прессе. Поневоле поверишь, что вот этот-то человек тебя ценит и понимает больше той, которая заставляет возвращаться домой и заботиться о детях.