Криштиану Роналду озвучил дату своей свадьбы с Ириной Шейк

Кумир не только любителей спорта, но и многих девушек, Криштиану Роналду назначил дату своей свадьбы с известной моделью Ириной Шейк. Как стало известно, бракосочетание состоится 12 июля, то есть через 11 дней после финального матча в рамках Евро-2012. Торжественная церемония пройдет на острове Порту Санту на Мадейре. Предполагается, что эта свадьба станет одной из самых шикарных в истории страны. Напомним, что Криштиану познакомился с Ириной полтора года назад во время съемок рекламы для Модного дома Armani. А вот предложение своей возлюбленной Криштиану Роналду сделал еще в феврале этого года в студии телекомпании CBS, где Ирина Шейк снималась в «Вечернем шоу с Дэвидом Леттерманом».