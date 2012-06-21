Ксении Cобчак посвятили песню

«Не высовывайся, дочка! Мало дела!» – обратилась в песне к Ксении Собчак Алла Пучачева. Вероятно, Алла Борисовна намекнула на политическую деятельность Ксении Собчак, дав ей совет не связываться с властью. Алла Борисовна, которая помнит Ксению еще ребенком, всегда относилась к ней по-матерински. Примадонна близко знала ее отца, трагически погибшего мэра Петербурга Анатолия Собчака. Напомним, что недавно в квартирах оппозиционных лидеров провели обыски. У Ксении Собчак изъяли загранпаспорт и 2 млн евро наличными. Кроме того, Ксению Собчак убрали из эфира федеральных каналов. Алла Пугачева, почти пять лет назад объявившая об окончании карьеры, презентовала новую песню «Не высовывайся, дочка» на дне рождения жены Александра Буйнова. На торжестве Пугачева пообещала, что скоро представит свой новый репертуар, в который войдет и эта композиция. ВИДЕО: