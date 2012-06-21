Халле Берри будет платить Габриэлю Обри алименты

Только страсти, наконец, подутихли в длительной судебной тяжбе между Халле Берри и ее бывшим бойфрендом Габриелем Обри, как появились новые скандальные подробности дела. Как утверждают источники, суд постановил, что актриса должна выплачивать отцу ее ребенка алименты в размере 20-ти тысяч долларов ежемесячно. Что послужило причиной такого решения суда? Похоже, высокие гонорары актрисы сделали-таки свое дело. Халле Берри является одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде, получая по десять миллионов долларов за фильм. Хотя не сказать, что Обри бедствует - он сотрудничает с такими брендами, как Calvin Klein, DKNY, Valentino и работает на итальянское модельное агентство. Теперь же, когда вопрос алиментов решен, остается дождаться решения суда об опеке. Напомним, Халле Берри собирается забрать дочь Налу и уехать на ПМЖ во Францию вместе со своим женихом Оливье Мартинесом, однако Габриэль всеми силами старается не допустить этого. Он утверждает, что хочет быть частью жизни своей дочери и не желает расставаться с ней надолго. Дочери оскароносной Женщины-кошки и известного манекенщика Нале всего четыре года, и большую часть ее жизни родители воюют за нее в суде. Что ж, остается надеяться, что исход дела в любом случае решится в пользу малышки. ФОТО