Google впервые разместил дудл, посвященный украинскому ученому

На главной странице Google появился Doodle, посвященный украинскому ученому-изобретателю, пионеру ракетной техники Юрию Кондратюку по случаю 115 годовщины со дня его рождения, пишет ТСН-Особливе. Юрий Кондратюк вошел в историю науки и техники как автор многих оригинальных идей (и не только для космоса), которые были реализованы его последователями в практике развития ракетно-космической отрасли. В частности, он впервые обосновал экономическую целесообразность вертикального взлета ракет, создания промежуточных баз во время полетов, торможения в верхних слоях атмосферы, использования солнечной энергии космическими аппаратами и т.п. Самым большим его достижением все же есть проект расчетов полета человека на Луну, который использовали американцы, реализуя запуск астронавтов на естественный спутник Земли. Отметим, это первый Doodle на главной странице google.com, посвященный украинцу. Ранее на главной странице поисковика появлялся дудл по случаю Дня независимости Украины.