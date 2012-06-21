Жених бросил Дану Борисову во время болезни

У телеведущей Даны Борисовой – неприятности в личной жизни. Ее жених в мае бросил девушку за границей. Ситуация осложнилась тем, что в тот момент Дана серьезно заболела. Дана с дочкой Полиной и своим любимым человеком Андреем решили отдохнуть в Арабских Эмиратах. Отпуск проходил хорошо, пока за несколько дней до отъезда девушка не заболела. “За три дня до конца отдыха проснулась ночью от резкой боли. Врач сказал, что у меня либо внематочная беременность, что исключено, потому что я предохраняюсь, либо воспаление аппендикса”, – рассказывает Борисова. По страховке известной телеведущей сделали операцию, которая прошла успешно,и Дана решила сбежать из больницы. По ее словам, она поступила так исключительно ради дочери Полины, которая не могла без нее уснуть. “В тот же вечер мы с Андреем поссорились и он улетел домой! Я осталась в незнакомой стране одна, со стрессом после операции, с огромным чемоданом и с Полиной под мышкой. Конечно, он вскоре одумался, стал звонить, но я его не простила”, – продолжает Дана. Как выяснилось, избранник телеведущей на пять лет ее моложе, состоятельный человек и из хорошей семьи. Влюбленные встречались полгода, и дело шло чуть ли не к свадьбе. “Постоянно делал мне предложение, Полина к нему привязалась, но что-то меня останавливало. Теперь понимаю: с моей стороны просто не было любви”. Примечательно, что именно с этим человеком Дана расходилась еще в январе. Тогда появилась информация, что Борисова сама разорвала отношения со своим возлюбленным Андреем, причем это случилось якобы из-за дочери. Полина не смогла принять избранника своей звездной мамы.