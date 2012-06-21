Ванесса Паради получит более $150 млн за расставание с Джонни Деппом

Французская певица Ванесса Паради получит 100 миллионов фунтов стерлингов (157 миллионов долларов) в качестве компенсации за окончание отношений с голливудским киноактером Джонни Деппом, пишет в четверг газета Daily Mail. Джонни Депп и Ванесса Паради во вторник официально подтвердили, что расстались. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление представителя Деппа. Пара, отношения которой продолжались с 1998 года, "рассталась мирно", говорится в заявлении, в котором также содержится призыв не вмешиваться в личную жизнь детей Деппа и Паради - 9-летнего Джека и 13-летней Лили-Роуз. По сведениям издания Daily Mail, 49-летний Депп решил выплатить своей уже бывшей подруге многомиллионную сумму, чтобы расставание прошло в "дружественном русле", и это делается ради их детей. Как ожидается, это будут самые крупные отступные в истории расставаний неженатых звездных пар, отмечает издание. Паради и Депп официально не оформляли свои отношения. Пара проживала во Франции.