Хавьер Бардем и Пенелопа Круз показали сыну Нью-Йорк

Пенелопа Круз и Хавьер Бардем решили прогуляться по улицам Нью-Йорка и показать город сыну Лео. В отличие от коллеги Алека Болдуина, пара спокойно реагировала на вездесущих папарацци и, казалось, не замечала, вспышек фотокамер. Пока родители прикидывали маршрут путешествия, Лео скучал в коляске, корча недовольные рожицы. Ему было невдомек, что мама и папа привезли его в один из самых интересных городов мира, по улицам которого запросто гуляют его тезка Лео ДиКаприо или, например, маленькая модница Сури Круз. Мальчика быстро разморило на солнце, и даже козырек его четырехколесного "дома" не сильно закрывал от припекающих лучей. От легкой дремы малыша спасла мама - Пенелопа, наконец, уговорила Хавьера отправиться в путь и увлечь малыша достопримечательностями Большого Яблока. ФОТО