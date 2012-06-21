Аршавин извинился перед болельщиками

Капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин нашел в себе силы, чтобы извиниться перед болельщиками за неудачное выступление команды на чемпионате Европы. "Результат, который мы показали, расстроил нас и, конечно же, болельщиков. Мы это понимаем. И я, как капитан команды, от лица игроков и от себя лично хотел бы извиниться за итоговый результат сборной на Евро-2012", – wbnbhetn Аршавинa "Интерфакс". Больше, по словам футболиста, он на эту тему высказываться не намерен. "Неправильно оставаться в стороне, поэтому я выбрал момент, когда считаю нужным высказаться. Я это делаю один раз и больше по этой теме высказываться не буду", – пообещал капитан сборной России. Напомним, что поведение Андрея Аршавина после вылета команды из чемпионата Европы вызвало бурю негодования среди болельщиков. Комментарии футболиста, сделанные в холле варшавского отеля, вошли в тренды в Интернете. Появилось множество копий растиражированной видеозаписи, на которой капитан объяснял, что не видит причин для того, чтобы принести извинения болельщикам. Скандальное видео тут же облетело все фанатские блоги и форумы, а сказанные в нем фразы стали новыми мемами в среде любителей футбола. Например, фраза Аршавина: "То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это ваши проблемы", – стала настоящим хитом. А брошенное капитаном сборной в сердцах: "За что мы должны просить прощения?" – облетело в виде статусов все социальные сети и блоги. Однако по прошествии нескольких дней, капитан сборной России пересмотрел свою точку зрения и все-таки извинился перед болельщиками. Возможно, на футболиста повлияло общественное мнение. Дошло даже до того, что заместитель председателя правления компании "Газпром" Валерий Голубев выступил с предложением депортировать Аршавина из страны. Предложение топ-менеджера газовой корпорации стало реакцией на скандальные заявления футболиста. По словам Голубева, гражданин России не может "так относиться к чести своей страны".