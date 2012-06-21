Анджелина Джоли надела костюм с рогами ради детей

В интернете появилась первая фотография из нового фильма студии Disney, на которой голливудская актриса Анджелина Джоли предстает в образе злой королевы Малефисент. Речь идет о картине Малефисент – новой киноверсии сказки о спящей красавице. В этот раз события будут представлены с точки зрения злой королевы – поэтому ее имя и вынесено в заглавие. Напомним, что спящую красавицу Аврору, главную положительную героиню фильма, играет Эль Фаннинг. Также в картине снимаются Джуно Темпл и Шарлто Копли. Участие Анджелины Джоли подразумевалось изначально – актриса объясняла, что новой версией классической сказки очень заинтересовались ее дети.Постановкой фильма занимается Роберт Стромберг, сценограф и мастер спецэффектов, прославившийся и заработавший Оскара как один из художников Аватара. В качестве художника Стромберг также работал над Алисой в стране чудес Тима Бертона и последними Пиратами Карибского моря. Съемки Малефисент начались в Великобритании 13 июня. Картина будет выпущена на экраны в формате 3D в середине марта 2014 года. Американский журнал Star оценил голливудских мамочек. Так, в результате оценки знаменитых актрис и певиц, а точнее того, какие они мамы своим детям, определились самые хорошие и самые плохие мамы. Отметим, что мать-героине Анджелина Джоли, которая воспитывает шестерых детей, четыре из которых приемные, редакция поставила достаточно низкие балы.