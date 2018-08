Дэвид Бекхэм выступил в роли гида по лучшим местам Лондона

Пусть Дэвид Бекхэм и переехал в США, но душой и сердцем он все еще в Британии, где родился и вырос (а также встретил любовь всей своей жизни). И кто же как не он, лучше других может рассказать наивным туристам, где в Лондоне самая вкусная еда и лучшие магазины? Роль гида Бекхэм взял на себя по просьбе властей, которые к Олимпийским играм разработали мобильное туристическое приложение VisitBritain: Best of Britain. В этом приложении гости Лондона смогу найти полезные советы, информацию о достопримечательностях, телефоны экстренных служб и многое другое, в том числе и список лучших мест Туманного Альбиона, составленный лично Дэвидом. Выбирая их, Бекхэм ориентировался прежде всего на свой вкус и предпочтения своей семьи, так что туристам он рекомендует парки аттракционов, Букингемский дворец и мюзиклы: Дети обожают парки аттракционов. Я это говорю как отец четверых! Букингемский дворец – сердце Лондона, он видел немало исторических моментов. Мы до сих пор помним великолепную свадьбу прошлого года, состоявшуюся здесь. И к счастью, летом дворец открыт для посетителей. Быть в Лондоне и не посетить театр – непростительно. Мы ходим на спектакли и мюзиклы всей семьей, наш фаворит - Lion King. Он нравится и взрослым и детям. Не обошлось и без упоминаний о спорте: Дэвид советует всем сходить на футбольные маты премьер-лиги ("вам понравится эта атмосфера!") и заглянуть на стадион Old Trafford (там, кстати, он провел немало часов, когда играл за Manchester United). Тем же, кто не любит футбол, Бекхэм посоветовал гольф. Правда, для этого придется отправиться в Шотландию. Про женские интересы спорстмен тоже не забыл и уделил внимание шопингу. Увы, модных открытий здесь не случилось: за покупками Дэвид советует отправляться во все те же Camden, Portobello and Spitalfields.