Принц Уильям получил огромное наследство

Британский принц Уильям в день своего тридцатилетия получил право распоряжаться огромным наследством покойной принцессы Дианы. Мать завещала ему десять миллионов фунтов стерлингов. Пока точно неизвестно, на что будет потрачена эта сумма. По некоторой информации, принц и его супруга Кэтрин Миддлтон купят на эти деньги шикарный загородный дом. Британскому принцу в честь тридцатилетия достанется и еще один значимый подарок – на сей раз от его бабушки Елизаветы II. В конце мая она решила наградить внука его одним из самых высоких по значимости орденов Британской империи – Чертополоха. Сам принц планирует отметить свой день рождения "безо всякой помпы". Скромное торжество по этому случаю состоится на острове Англси на севере Уэльса близ авиабазы "Вэлли", где внук королевы Великобритании Елизаветы II несет службу пилотом спасательного вертолета и проживает в коттедже с супругой Кейт, передает РИА Новости. В конце апреля принц Уильям и Миддлтон отпраздновали первую годовщину своей свадьбы. При этом СМИ за все это время не разглядели с ее стороны никаких оплошностей. Для Британии, особенно молодой, Кэтрин очень быстро стала "иконой стиля". Она не гонится за дорогими брендами и с одинаковой частотой носит платья от мировых дизайнеров и марок, доступных среднему британцу. Это добавляет ей популярности, потому что даже школьницы могут пойти и купить такое же платье, как у супруги принца. Лишнего за год Кейт тоже не сказала, но и с публичной речью она выступила пока лишь однажды, когда в середине марта открывала на востоке Англии новое здание хосписа благотворительного фонда Each, который она патронирует. Благотворительностью Кейт занималась все активнее, а минувшей зимой выбрала первые четыре фонда для патронажа: фонд помощи страдающим от различных зависимостей, детский хоспис, центр развития творчества и Национальную портретную галерею. Кроме того, Кэтрин помогала скаутской организации недалеко от их дома в Северном Уэльсе.