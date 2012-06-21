Японцы подарили Путину собачку редкой породы

В Японии власти префектуры Акита подарили президенту России Владимиру Путину щенка знаменитой и редкой породы акита-ину, которая была выведена в этих краях, пишет ТСН-Особливе. "Мы хотели поблагодарить Путина за поддержку после сильного землетрясения и цунами. Мы слышали, что он любит собак", - заявила пресс-секретарь администрации префектуры. Щенка Путину вручил премьер Японии Есихико Нода в Мексике во время их встречи в рамках G20. Лидеры двух стран в ходе переговоров договорились продолжить диалог о судьбе Южных Курил. Ранее Путин говорил, что спор необходимо решить на основе совместного заявления Японии и СССР от 1956 года - то есть вернуть Японии два острова из четырех. Путин сейчас является владельцем трех собак, всех ему в свое время подарили. Самой известной его воспитанницей является сука лабрадора Конни, которую ему подарил экс-глава МЧС и нынешний губернатор Подмосковья Сергей Шойгу. В 2010 году премьер Болгарии Бойко Борисов подарил ему щенка каракачанской овчарки. Сначала его звали Йорго, однако уже в России Путин устроил конкурс на новую кличку, который выиграл пятилетний Дима Соколов. С его подачи нового питомца Путина назвали Баффи. Японцы в свое время также сделали необычный подарок экс-президенту РФ Дмитрию Медведеву. Во время посещения в 2008 году Перу тогдашний японский премьер Таро Асо передал его сыну радиоуправляемую летающую модель робокошки Дораэмон. Ранее сын главы российского правительства увлекался японскими мультфильмами.